Siirt’te bir evin odunluğunda kışın yakmak için alınan 2 ton odun yanarak kül oldu.

Ağabeyi, kardeşi ve yeğenleri tarafından darp edilmişti, bu sefer de ayağından vuruldu Ağabeyi, kardeşi ve yeğenleri tarafından darp edilmişti, bu sefer de ayağından vuruldu

Siirt’te bir evin odunluğunda kışın yakmak için alınan 2 ton odun yanarak kül oldu.

Alınan bilgilere göre, Siirt’in Tillo ilçesine bağlı İkizbağlar köyünde Fahrettin Nergiz’e ait kışın yakmak için aldığı 2 ton odun henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu küle döndü. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine yetişen ekipler, yangını söndürerek etrafa yayılmasını engelledi.