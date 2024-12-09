Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı çerçevesinde Siirt’te 11 Kırsal Kalkınma Projesine 10 Milyon 550 bin TL ödeme yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı çerçevesinde Siirt’te 11 projeye 10 Milyon 550 bin TL ödeme yapılarak, yatırımcıların hesaplarına aktarıldı. 302 dekar arazi, kırsal kalkınma yatırımları ile yapılan modern sulama teknikleri ile sulamaya açıldı. Kırsal kalkınma yatırımları kapsamında 2024 yılında hibe kapsamında desteklenecek 52 projeden 48 proje tamamlanarak toplamda 48 projeye 49 milyon 430 bin TL ödeme yapıldığı belirtildi.