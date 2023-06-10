Siirt’te 150 bin dekar alan üzerinde ekimi yapılan kırmızı mercimeğin hasadına devam ediliyor.

Mercimek hasadına devam eden çiftçileri tarlalarda ziyaret eden Siirt Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, çiftçilere bereketli bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu. Türkiye’de kırmızı mercimek üretiminde 4. sırada yer aldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Demirhan, “Bereketli geçen bir sezonun ardından ilimizde kırmızı mercimek hasadı devam ediyor. Kırmızı mercimek üretimi ilimizde yıllara göre artış göstermektedir. 2019 yılında 69 bin dekar civarında olan kırmızı mercimek üretimimiz bugün gelinen noktada 2022 yıl sonu itibariyle 135 bin dekar alanda ekim yapılmış bulunmaktadır. 2023 yılı itibariyle kırmızı mercimek üretim alanımız 150 bin dekar alanı geçmiş bulunmaktadır. 150 bin dekar alanda ekim yaptığımız kırmızı mercimek üretimi ile Türkiye’de kırmızı mercimek üretiminde 4. sırada bulunmaktayız. Bu yıl bahar aylarında yağan bereketli yağışlar ile il genelinde 180 - 200 kilogram civarında ve 27 bin ton üzerinde bir rekolte bulunmaktadır. Yaklaşık 1 milyon dekarı bulan tarım arazi varlığımızın 560 bin dekarında hububat ve baklagil ekimi yapılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığının Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi çerçevesinde 2021 yılı üretim mevsimde 111 bin ton, 2022 yılında ise mercimek ile şahlanan Garzan Ovası projemizle 5 milyon lira değerinde 523 çiftçi ailemize 20 bin dekar alan için 275 ton sertifikalı mercimek tohum dağıtımı yaparak ilimizde kırmızı mercimek üretiminin artış göstermesi yönünde proje çalışmamız devam etmektedir” dedi.