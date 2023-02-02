Siirt Belediyesi şehir merkezinde bin 780 metrekare alan üzerine kaykay ve 100 metre uzunluğunda 1 adet bisiklet parkuru inşaat çalışmalarına başladı.

Siirt Belediyesi şehir merkezinde bin 780 metrekare alan üzerine kaykay ve 100 metre uzunluğunda 1 adet bisiklet parkuru inşaat çalışmalarına başladı.

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Kent merkezi 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bin 780 metrekare alanda beş farklı disipline uygun 1 adet kaykay parkuru ile 100 metre uzunluğunda 1 adet bisiklet parkuru yapılacak. Bunların yanı sıra çevre peyzajı düzenlemesi de yapılıp, kaykay ve bisiklet parkurunun en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.