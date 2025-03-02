Siirt’te kayıp olarak aranan genç kız, dağlık alanda bulundu.

Siirt’te önceki gün öğleden sonra kaybolan E.B.’nin (18) ailesi kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, genç kızın bulunması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan dron destekli çalışmalar sonucunda E.B., Siirt-Eruh yolundaki Güneş Panelleri bölgesinin karşısındaki dağlık alanda bulundu. Olay yerine AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Genç kız, ambulansla Siirt Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.