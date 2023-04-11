Siirt’in Kurtalan ilçesinde akşam saatlerinde zihinsel engelli çocuğun kaybolduğu ihbarı üzerine Afet ve Acil Durum (AFAD) müdürlüğü arama kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda kayıp çocuğa ulaşıldı.

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Ovacık köyünde 9-10 yaşlarında zihinsel engelli çocuk kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine Siirt AFAD müdürlüğüne bağlı alanında uzman arama kurtarma ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Akşam saatlerinde başlanan arama kurtarma çalışmaları gece yarısı AFAD ve jandarma ekiplerinin yoğun uğraşları ile sonuca bağlandı. Köyden 5 kilometre uzaklıkta kayıp olan ve gece yarısında ulaşılan Talha isimli çocuğun bulunmasıyla ekipler derin bir nefes aldı. Sağ olarak bulunan çocuğu AFAD ve jandarma ekipleri elleriyle besleyerek sağlık kontrolleri yapılmak üzere 112 Acil Sağlık ekibine teslim etti.