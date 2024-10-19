Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Narlıyurt ve Çukur köyünde uzun yıllardır devam eden kaya düşmesi ve kütle hareketleri riski, AFAD’ın gerçekleştirdiği kapsamlı çalışmalar sayesinde ortadan kaldırıldı. Köyü korumak amacıyla yapılan çelik perde duvar ve yamaçlarda kademeli toprak terasları oluşturma çalışmaları tamamlandı.

Geçmişte yaşanan kaya düşmeleri nedeniyle büyük zorluklarla karşılaşan köylülerin yardım çağrısı üzerine harekete geçen AFAD ekipleri, bölgede detaylı incelemeler yaptı ve kalıcı çözümler üretti. İnşa edilen çelik duvarlar, düşebilecek kaya parçalarını köy yerleşiminden uzak tutarken, yapılan palyeleme çalışmaları da yamaçlardaki toprak hareketlerini kontrol altına aldı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte köylüler, can ve mal güvenliği korkusundan kurtulduklarını belirterek AFAD’a teşekkür etti. AFAD Siirt İl Müdürü Cahit Akkoyun ise, "Köylerimizin doğal afetlere karşı daha güvenli hale gelmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.