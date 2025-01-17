Siirt’te 92 bin 308 öğrenci karne heyecanı yaşandı.

Siirt’te 576 okulda 92 bin 308 öğrenci ve 5 bin 709 öğretmen, bugün itibarıyla yarıyıl tatiline girdi. Selahaddin Eyyubi İlkokulu’nda düzenlenen karne töreninde Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Vali Yardımcısı Şeyma Aktaş Semiz ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Sınıfları ziyaret edip öğrencilerle sohbet eden Vali Kızılkaya, karnelerini de dağıttı. Kızılkaya, öğrencilere ara tatilde bol bol dinlenmelerini, tatilin tadını çıkarmalarını ve kitap okumayı ihmal etmemelerini tavsiye etti.