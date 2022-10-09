Siirt’te "Anadolu’da Kardeşlik Köprüleri Kuruyoruz" projesi çerçevesinde konser ve folklor gösterisi gerçekleştirildi.

Siirt’te "Anadolu’da Kardeşlik Köprüleri Kuruyoruz" projesi çerçevesinde konser ve folklor gösterisi gerçekleştirildi.

Trabzon Turizm ve Girişimci Kadınlar Derneği tarafından organize edilen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nce desteklenen “Anadolu’da Kardeşlik Köprüleri Kuruyoruz” projesi çerçevesinde konser ve folklor gösterileri düzenlendi.

Siirt Valiliği Aile Destek Merkezleri ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Osman Hacıbektaşoğlu’nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu, bu tür sosyal ve kültürel etkinlerin Anadolu’da kardeşlik köprülerini daha da güçlendirdiğine işaret ederek, etkinliği düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Trabzon Kadın Girişimciler Derneği ve İpekyolu Kadın Kooperatifi Başkanı Bahar Kastan da Anadolu’daki iller arasında kurulan kardeşlik köprüleri projesinin finalini Siirt’te yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Trabzon Halk oyunları ekibi folklor gösterisi ile program sona erdi.