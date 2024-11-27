Siirt’in Şirvan ve Eruh ilçelerinde yoğun karda yolda mahsur kalan araçlar, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Şirvan ilçesinde Nallıkaya ile Cevizlik köyleri arasında mahsur kalan hayvan taşıyan bir araç ile Eruh-Şırnak kara yolunda yol kenarına savrulan araç, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yetkililer, sürücüleri zorlu kış şartlarında tedbirli olmaları, kar lastiği ve zincir kullanmadan trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.