Siirt’te kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan hasta, İl Özel İdare ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Baykan ilçesine bağlı Narlıyurt Mahallesi Uzunkavak mezrasında ikamet eden 60 yaşındaki Selahattin Dekak, sabah saatlerinde aniden rahatsızlandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri yönlendirildi. Hastayı evden alan ekipler kar nedeniyle mezra yolunda mahsur kaldı. Bunun üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Yolun açılmasıyla hasta sağlık ekiplerine teslim edildi. Şirvan ilçesi Yedikapı grup köy yolunda da yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 5 araç karla mücadele ekiplerince güvenli bölgeye ulaştırıldı.