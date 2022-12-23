Pervari Devlet Hastanesine kaldırılan engelli çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Doğan köyünden Pervari Devlet Hastanesine giden engelli hasta bir kız çocuk ile 4 yakınının içinde bulunduğu otomobil, Geçittepe mevkisinde karda mahsur kaldı. Yetkililerden yardım istenmesi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi. Otomobil, halatla bağlanan araç yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

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