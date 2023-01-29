Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler köyünde doğum sancısı çeken Asiye Satra (22), 112 Acil Servisi ve Siirt İl Özel İdaresi ekiplerince ilçe devlet hastanesine ulaştırıldı.

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler köyünde doğum sancısı çeken Asiye Satra (22), 112 Acil Servisi ve Siirt İl Özel İdaresi ekiplerince ilçe devlet hastanesine ulaştırıldı.

Pervari’nin Düğüncüler köyünde yaşayan 22 yaşındaki Asiye Satra, doğum sancıları başlayınca yakınları yetkilileri arayarak yardım istedi. Kardan yolu kapalı olan Düğüncüler köyünde bulunan 2 çocuk annesi Asiye Satra, yaklaşık iki saatlik uğraş sonrası ambulansla Pervari İlçe Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Üçüncü çocuğuna hamile olan Satra’nın hastaneye getirilerek tedavi altına alındığı, anne ve çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.