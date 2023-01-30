Etkili olan kardan dolayı yolu kapanan Şirvan’ın Elmadalı köyünde rahatsızlanan Kasım Yaman’ı hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi. İl Özel İdaresi ekiplerince yolun ulaşıma açılmasının ardından 112 Acil Sağlık ekipleri köye ulaştı. Kasım Yaman, ambulansla Pervari Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Tedavi altına alınan 70 yaşındaki Yaman’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Siirt’in Şirvan ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu karla kapanan köyde rahatsızlanan 70 yaşındaki Kasım Yaman, Siirt İl Özel İdaresi ekipleri yardımıyla hastaneye götürüldü.

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