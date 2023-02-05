Ekipler kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri yolu açarak, güvenlik korucularının görev yerlerine ulaşmasını sağladı. Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı grup köy yolunda da yoğun kar ve tipi nedeniyle 3 minibüs ve bir otomobilde bulunan 25 vatandaş mahsur kaldı. Karla mücadele ekipleri yolu ulaşıma açarak, vatandaşları kurtardı.

Şirvan ilçesine bağlı Nallıkaya bölgesinde güvenlik korucularını taşıyan minibüs, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Haber verilmesiyle bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Siirt’in Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan köy korucuları ve vatandaşlar ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu kurtarıldı.

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