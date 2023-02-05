Siirt’te etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Pervari, Şirvan, Baykan ve Eruh grup köy yolları ulaşıma açıldı.

Siirt’te etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Pervari, Şirvan, Baykan ve Eruh grup köy yolları ulaşıma açıldı.

Siirt’te etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Pervari, Şirvan, Baykan ve Eruh grup köy yolları ulaşıma açıldı. Kar ve tipi nedeniyle tekrardan kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin yoğun mesai harcadığını söyleyen yetkililer, ayrıca sürücüleri kar lastikleri takmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.