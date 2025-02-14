Siirt’te etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 92 köy yolu ulaşıma kapandı.

Siirt’te gece saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Pervari ilçesinde 23 köy yolu ile Pervari-Siirt karayolu Gölköy yolu, Eruh ilçesinde 13 köy yolu, Baykan ilçesinde 17 köy yolu, Şirvan İlçesinde 39 köy yolu olmak üzere toplam 92 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.