Siirt’te kar yağışı nedeniyle kapanan 18 köy ile 2 üst bölge yolu ekiplerin çalışması ile ulaşıma açıldı.

Kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından Pervari ilçesine bağlı Çukur, Üçoyuk, Gökbel Yeniaydın, Gürzova, Gözlükuyu, Karşıkaya, Keskin, Aşağı Bağcılar, Yukarı Bağcılar, Gökbudak, Söğütönü, Bent, Belenoluk, Düğüncüler, Yapraktepe, Doğan, Karamik köy yolları ve Bekir tepe ile Ercan Özcan üst bölgesi yolları ulaşıma kapandı. Bölgede çalışma yürüten İl Özel İdaresi ekiplerince kapanan yollar temizlenerek ulaşıma açıldı.