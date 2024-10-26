Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp krizi geçiren bir hastayı, yaptığı ilk müdahale ile hayata döndüren Uzman Dr. Yakup Boyraz ve Hastane Başhekimi Uzman Dr. Çağdaş Kaynak’a başarı belgesi takdim etti.

Vali Kızılkaya, Uzman Dr. Yakup Boyraz’ı tebrik ederek, “Kalp krizi geçiren vatandaşımıza hızlı müdahale ederek hayatını kurtaran değerli hekimimizi ve tüm sağlık çalışanlarımızı gönülden kutluyorum. Bu tür başarılı ve özverili çalışmalar, ilimizin sağlık hizmetlerinde ulaştığı yüksek standartları gözler önüne sermektedir” dedi.

Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın üstün gayretleriyle sağlık hizmetlerinde kaydedilen başarıların memnuniyetle karşılandığını belirten Vali Kızılkaya, “Tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyor, tedavi görmekte olan hastamıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.