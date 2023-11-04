Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından ’Kalbimiz Gazze’ temalı 6. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali’nde ödüller sahibini buldu.

Siirt Belediyesi ve Siirt Üniversitesinin destekleriyle düzenlenen festivalin kapanış töreni, Kurtalan ilçesinde bulunan Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda düzenlendi. 1. ödülü ’Karatavuk’ filmi ile yönetmen Zeynep İncetekin, 2. ödülü ’Gelenek’ filmi ile yönetmen Ali Rıza Bayazıt, 3. ödülünü ise ’Night Of The Universe’ adlı kısa filmi ile İranlı yönetmen Ramin Farzaneh Parisa Sedaeiazar aldı.

Festival, ödül takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sonra erdi.