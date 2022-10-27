Siirt’te Prof. Dr. Veysel Eroğlu Ilısu Baraj Göletinde kaçak avlanan balıkçılara yönelik düzenlenen denetimde av malzemelerine el konulurken şahıslara 14 bin lira para cezası kesildi.

Siirt’te Prof. Dr. Veysel Eroğlu Ilısu Baraj Göletinde kaçak avlanan balıkçılara yönelik düzenlenen denetimde av malzemelerine el konulurken şahıslara 14 bin lira para cezası kesildi.

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri ve jandarma ekipleri, Ilısu Baraj Göletinde gerçekleştirdikleri denetimlerde usule uygun olmayan kaçak avcılık yaptığı tespit edilen şahıslara ait 6 adet 352 metre uzunluğunda uzatma ağına el koyarak idari para cezası uygulandı. Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Prof. Dr. Veysel Eroğlu Ilısu Baraj Göleti havzasında faaliyete geçtiğinden günümüze kadar geçen süre zarfında il müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlilerince yapılan denetimler neticesinde kaçak avcılıkta kullanılan toplam bin 501 metre ağın mülkiyeti kamuya geçirilerek imha edilmiş olup ilgili şahıslara 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununun değişik maddelerine muhalefetten toplam 14 bin 523 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.