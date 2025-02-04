Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri kaçak avcılık yapan 3 kişinin kekliklerine el koyarak, hayvanları doğaya saldı.

Siirt’te kaçak avlanan 3 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten yapılan denetimde avcılık belgesi olmadan avlanmaktan 21 bin 441 lira idari para cezası, canlı olarak doğadan 3 adet kınalı keklik elde etmekten dolayı 8 bin 400 lira tazminat bedeli olmak üzere toplamda 29 bin 841 lira para cezası uygulandı. Kafes içerisinde ele geçirilen 3 adet Kınalı Keklik ise rehabilitasyon ve bakım işlemleri sonrasında doğaya salındı.

Denetimlerin devam edeceği kaydedildi.