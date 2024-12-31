Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak avcılık yapan 2 kişiye para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Siirt’in Şirvan ilçesi kırsal alanlarında jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt İl Şube Müdürlüğü Merkez Şefliği av koruma ve kontrol ekipleri tarafından yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanuna muhalefetten avlanma usul ve esaslarına aykırı olarak ava kapalı alanda avlanma günü dışında av yapmaktan 2 kişiye toplamda 16 bin 514,00 TL idari para cezası, 3 adet keklik için 8 bin 400,00 TL tazminat bedeli olmak üzere toplamda 24 bin 914,00 TL para cezası uygulanmış olup ölü kınalı keklikler toprağa gömülerek imhası sağlanmıştır" denildi.