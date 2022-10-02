Siirt’te, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak avcılara yönelik çalışma başlattı.

Siirt’te, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak avcılara yönelik çalışma başlattı.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Gökhan Şeker, kent genelinde avlanma alanlarında avcılara yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. Şeker, "Bölgemizde yapılacak her türlü kaçak avcılık faaliyetinde Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne ve güvenlik güçlerine ihbar edilmesini bekliyoruz. Türkiye genelinde kotalı avcılık ve avlak sistemine geçildi. Bu çerçevede ava çıkmak isteyen avcılarımız internet üzerinden (AVBİS) avlanacağı avlağı ve av yapacağı türü seçebilecek. Bu uygulama ile avlak bazında sürdürülebilirlik ve tür bazında da çeşitlik zenginleşecektir" dedi.

"Avcılarımızın internet üzerinden kota almadan ava çıkmasın, vizelerini zamanında yaptırmaları ve avlanma izin kartlarını almaları gerekiyor" diyen Şeker, "4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince avcılık belgesi alarak avlanmak isteyenlerin avcı eğitim kursunu bitirerek sertifika alma mecburiyeti bulunuyor. Kursları bitirmeyen ve avcılık belgesi almayanların avlanmaları yasaktır. Talep üzerine açtığımız kurslarda avcılara, avcılığın tarihçesi, etik kuralları, yaban hayvanları ve av dönemleri, silahların kullanımı, ilk yardım, av köpeği eğitimi, doğal hayat, çevre ve önemi, ilgili kanun ve mevzuatlar hakkında bilgiler verilmektedir. Kurs sonunda ise kursiyerlerimiz bilinçlenerek avcılık sertifikalarını almaya hak kazanmaktadır. Kaçak ve usulsüz avlananların karşılaştıkları yaptırımlar her ne kadar ağır olsa da, işlenen suçun doğadaki karşılığı belki de geri getirilemez boyutlarda olmaktadır. İlimizde yaban hayvanları için en önemli tehdit olan yasa dışı avcılık faaliyetleriyle mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edilecektir" ifadelerine yer verdi.