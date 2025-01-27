Siirt Valisi Kızılkaya, İğneli Jandarma Karakol Komutanlığında incelemelerde bulundu Siirt Valisi Kızılkaya, İğneli Jandarma Karakol Komutanlığında incelemelerde bulundu

Siirt’te kaçak ve usulsüz avlanan 2 kişiye 26 bin lira para cezası uygulandı.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından avlanma usul ve esaslarına aykırı olarak hareket eden 1 kişiye ava kapalı alanda, avcılık belgesi olmadan, takozsuz av tüfeği ile avlanmaktan 15 bin 383 lira, Siirt merkez Gökçebağ bölgesinde 1 kişiye de avcılık belgesi olmadan takozsuz av tüfeği ile avlanmaktan 10 bin 647 lira olmak üzere toplamda 2 kişiye 26 bin 30 lira idari para cezası uygulandı. Müdürlükten yapılan açıklamada, "İlimizde yaban hayvanları için en önemli tehdit olan yasa dışı avcılık faaliyetleriyle mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

Kaynak: iha