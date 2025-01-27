Siirt’te kaçak ve usulsüz avlanan 2 kişiye 26 bin lira para cezası uygulandı.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından avlanma usul ve esaslarına aykırı olarak hareket eden 1 kişiye ava kapalı alanda, avcılık belgesi olmadan, takozsuz av tüfeği ile avlanmaktan 15 bin 383 lira, Siirt merkez Gökçebağ bölgesinde 1 kişiye de avcılık belgesi olmadan takozsuz av tüfeği ile avlanmaktan 10 bin 647 lira olmak üzere toplamda 2 kişiye 26 bin 30 lira idari para cezası uygulandı. Müdürlükten yapılan açıklamada, "İlimizde yaban hayvanları için en önemli tehdit olan yasa dışı avcılık faaliyetleriyle mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edilecektir" denildi.