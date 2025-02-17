Siirt’in Şirvan ilçesinde kaçak ve usulsüz avlanan 2 kişiye 23 bin 766 lira para cezası uygulandı.

İlçenin kırsal alanlarında Şirvan İlçe Jandarma Komutanlığı Ekipleri ve Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında 2 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten ava kapalı alanda, avcılık belgesi olmadan avlanmaktan 23 bin 766 lira para cezası uygulandı.

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Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde yaban hayvanları için en önemli tehdit olan yasa dışı avcılık faaliyetleriyle mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edilecektir." denildi.

Kaynak: iha