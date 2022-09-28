Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan ’Hızını Azalt Ömrünü Uzat’ projesi çerçevesinde aşırı hız ile yapılan trafik kazalarına dikkat çekildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan ’Hızını Azalt Ömrünü Uzat’ projesi çerçevesinde aşırı hız ile yapılan trafik kazalarına dikkat çekildi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan ’Hızını Azalt Ömrünü Uzat’ projesi çerçevesinde düzenlenen trafik farkındalık etkinliğine katıldı. İl Jandarma Komutanlığınca Siirt-Kurtalan karayolundaki Kezer kontrol noktasında yapılan uygulamada, durdurulan sürücülere trafik güvenliği hakkında bilgi verildi.

Uygulamaya katılan Vali Hacıbektaşoğlu, sürücülere aşırı hızdan kaçınmalarını, emniyet kemerini mutlaka taklalarını ve genel trafik kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalarda bulunarak, trafik kuralları ile ilgili broşür dağıttı.

Hız kurallarını ihlal eden sürücülere de 2 dakikalık trafik kazaları ile ilgili kamu spotu videoları izletildi. Hız kurallarına uyan sürücülere çeşitli hediyeler ve broşürler verildi.