Siirt’te ’Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi’ çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri öğrencileri bilgilendirdi.

Siirt’te ’Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi’ çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri öğrencileri bilgilendirdi.

Jandarma ekipleri, Şirvan, Pervari ve Eruh ilçelerine bağlı köy okullarında eğitim gören öğrencileri proje çerçevesinde bilgilendirerek, projeye ilişkin broşürler dağıttı. Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Şirvan Şehit Kıdemli Üsteğmen Kamil Baltacı, Pervari Gökçekuru Kubik Köyü ve Eruh Çizmeli İlköğretim okullarında taşımalı sistem ile eğitim gören 623 öğrenciye, İçişleri Bakanlığının ’Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi’ çerçevesinde doğa koruma, trafik kuralları, kişisel veri kullanımı ve jandarmanın tanıtımı konularında eğitim verildi.

Öğrencilere özel gösteri

Jandarma ekipleri, ziyaret ettikleri köy okullarında öğrencilere özel gösteri düzenledi. Mayın ve bomba arama köpekleri ’Teğet’ ve ’Sınav’ ile gösteri yapılarak, öğrencilere keyifli ve eğlenceli anlar yaşatıldı. Köpek timi gösterisini izleyen öğrenciler doyasıya eğlendi.

Program, öğrencilere broşür ve tanıtım dokümanlarının dağıtımı ile sona erdi.