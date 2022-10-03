Siirt İl Jandarma Komutanlığınca; sorumluluk sahasında bulunan ilçe köy ve mezralarda geleceğe yön veren 643 kadın vatandaşa, Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca; sorumluluk sahasında bulunan ilçe köy ve mezralarda geleceğe yön veren 643 kadın vatandaşa, Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.

KADES uygulaması üzerinden aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların, acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak akıllı telefon üzerinden tek bir tuşla en hızlı şekilde 112/155/156 Acil Çağrı Merkezine ulaşabileceği, kullanımı ve faydaları hakkında bilgi verilerek 470 kadın vatandaşın telefonlarına KADES uygulamaları indirilmiş ve uygulama ile ilgili tanıtım broşürleri dağıtıldı.

Tanıtımın aralıklarla devam edeceği belirtildi.