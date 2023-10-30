Siirt’te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı çerçevesinde "Yüzü Gülen Çocuklarla Nice 100 Yıllara Projesi" ile çocuklara okul forması hediye edip etkinlik düzenledi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen "Yüzü Gülen Çocuklarla Nice 100 Yıllara Projesi" ile merkeze bağlı Kemerli köyü Şehit Mehmet Salih Arslan İlkokulu’nda büyük bir coşkuyla karşılandı.

Projede, Kemerli Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından sağlanan 100 adet okul forması, öğrencilere dağıtıldı. Programda, eğitimli köpek tarafından gösteriler sunuldu.

Merkez İlçe Jandarma Trafik Timi, Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Timi, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Programa öğretmenler, öğrenciler ve veliler büyük ilgi gösterdi.