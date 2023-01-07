Siirt Belediyesi bünyesinde görev yapan itfaiye ekipleri, 2022 yılında 538 yangına müdahale ettiği bildirildi.

Siirt Belediyesi bünyesinde görev yapan itfaiye ekipleri, 2022 yılında 538 yangına müdahale ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yangın, sel ve kaza bölgelerinde zorlu görevler üstlenen Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri, her ihbarda bir yaşamı kurtarabilecek olmanın bilinciyle zamanla yarışarak olaylara müdahale ettiği belirtildi.

Ekipler, konutlar, araçlar, iş yerleri, anız, ekin, bağ ve bahçelerde olmak üzere 538 yangına zamanında müdahale etti. Ekiplerin kimi zaman kurtardığı evde mahsur kalan bir çocuk iken, kimi zaman da bir sokak hayvanına şefkat eli uzatarak yaşama tutunmasını sağlaması herkesin takdirini kazandı.

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 2022 yılı içerisinde 538 yangına müdahale edip, 354 kurtarma, 35 trafik kazası operasyonu gerçekleştirdi. 194 İş yerleri ruhsat denetlenmesi yapılarak, 45 işyeri ve kurumların uygunluk raporları düzenlendi.

İtfaiye Müdürlüğü acil durum anında ve sonrasında yapılacaklara yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler düzenledi. Kamu kurum ve kuruşlarının yanı sıra okullarda, hastanelerde yapılan eğitimlerde vatandaşlara yangın, yangın çıkış nedenleri, alınacak önlemler, yangın öncesi ve sonrası hareket tarzları, yangın tüpleri kullanımı, yangın çıkan binadaki insanların hareket tarzları nasıl olmalı konularını anlattı.

2022 yılı boyunca farklı yerlerde verilen eğitimlere 11 bin 230 vatandaş katılım sağladı.