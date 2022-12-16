Siirt’in Pervari ilçesi Yapraktepe köyünde 9 yıl önce ’intihar süsü’ verilerek işlenen cinayet, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmaları sonucu aydınlatıldı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Siirt’in Pervari ilçesi Yapraktepe köyünde 9 yıl önce ’intihar süsü’ verilerek işlenen cinayet, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmaları sonucu aydınlatıldı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri asayiş olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Açıklamada, “Pervari ilçesi, Yapraktepe köyünde 11 Ocak 2014 tarihinde Kader Ertem isimli şahsın ateşli silahla intihar ederek hayatını kaybettiği şeklinde tahkikatı yapılan olay ile ilgili Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timlerince yeniden çalışma ve kriminal inceleme yapılmış ve tespit edilen hususların Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilmesi neticesinde; maktul Kader Ertem’in ölümü ile bağlantılı olan Ş.A., T.A., M.A. ve İ.A. isimli şahıslar 14 Aralık 2022 tarihinde icra edilen operasyonla Yapraktepe köyünde yakalanarak gözaltına alınmıştır. T.A.’nın maktul Kader Ertem ile Ş.A.’nın aralarındaki gönül ilişkisini öğrenmesi üzerine kendisine ait ateşli silahla Kader Ertem’in öldürülerek olaya intihar süsü verildiği ortaya çıkarılmıştır. Gözaltına alınan T.A. isimli şüpheli şahıs adli işlemlerinin tamamlanmasını müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiş, M.A., Ş.A. ve İ.A. isimli şahıslar Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılmıştır” denildi.