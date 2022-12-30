Siirt’te çalıştığı inşaattan sert zemine çakılan inşaat işçisi ağır yaralandı.

Siirt’te çalıştığı inşaattan sert zemine çakılan inşaat işçisi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Barış Mahallesi’nde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan 29 yaşındaki Mehmet Uğur Kayar dengesini kaybederek sert zemine çakıldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Kayar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kayar’ın durumun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.