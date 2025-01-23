Siirt’te özel bir hastanede tiroid kanseri teşhisi konulan bir hasta, kentte ilk kez uygulanan ameliyat ile sağlığına kavuştu.

Yaygın tiroid kanseri nedeniyle Siirt’te özel bir hastaneye başvuran İhsan Karataş, kulak burun boğaz uzmanı Op.Dr. Hakan Özkan ve genel cerrahi uzmanı Murat Özmen tarafından beş saat süren başarılı bir boyun diseksiyonu ameliyatı ile sağlığına kavuştu. Op. Dr. Hakan Özkan tiroid kanserlerinin toplumda sıklıkla görüldüğünü fakat bu kadar büyük ameliyatlara neden olabilecek yayılımlara çok rastlanmadığını söyledi. Siirt’te tiroid kanseri nedeniyle ilk defa boyun diseksiyonu gerçekleştirildiğini ifade eden Op. Dr. Hakan Özkan, ’’Üçüncü basamak hastanelerde bile çok sık yapılmayan bu tür bir ameliyatı hastanemizde yapmış olmak ben ve arkadaşlarımı çok mutlu etti. Umarım bu büyük başarılı ameliyatların devamı da gelecek, hayırlı olsun" dedi.