Siirt kent genelinde yapılacak olan 950 adet konuta başvuru yapan vatandaşlar için ’Hak Sahibi Belirleme Kurası’ çekilişi gerçekleştirildi.

Siirt kent genelinde yapılacak olan 950 adet konuta başvuru yapan vatandaşlar için ’Hak Sahibi Belirleme Kurası’ çekilişi gerçekleştirildi.

Siirt’ten başvuru yapanların kura çekimi kapalı spor salonunda gerçekleştirildi. Kurada il merkezi için 629, Baykan için 150, Eruh için 33, Tillo için de 124 isim belirlenecek. Yüzyılın sosyal konut hamlesi ’İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesinin Siirt’te hayırlı olmasını dileyen Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ülke genelinde gerçekleştirilecek olan ’İlk Evim 250 Bin Yeni Sosyal Konut’ projesi çerçevesinde, il genelinde yapılacak olan 950 adet konuta, 5 bin 107 vatandaşın başvuru yaptığını söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, “Hedefimiz; huzur ve güven ortamında, ilimizi bulunduğu yerden daha ileriye götürmek, Hizmetin en güzeline layık olan değerli Siirt halkına da daha iyi bir yaşam kalitesi sunacak ortamı hazırlamak ve vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmektir. El ele ve gönül gönülle bu hedefe doğru yürümek en önemli gücümüzdür” dedi.

Kurada isminin çıkmasıyla evliliğe ilk adımı atacağını söyleyen 26 yaşındaki Yunus Emre Sancar, kura çekilişini heyecanla beklediğini dile getirdi. Sancar, “Siirt’te yaşıyorum, bekarım. Burada mühendis olarak görev yapıyorum. TOKİ projesini ilk duyduğum zamanlarda araştırmaya başladım. Güzel bir proje olduğuna kanaat getirdikten sonra hemen başvurumu yaptım. Şimdi başvuruların kuraları çekiliyor. Heyecanlı bir şekilde kura çekimlerini izliyoruz. Bize çıkmasını Allah’tan temenni ediyorum. Çıkarsa ev kurma hayallerimize ilk adımı atmış olacağız. Hayırlısıyla beklemedeyiz” diye konuştu.

20 yıldır kirada oturduğunu söyleyen Mahmut Ceylan adlı vatandaş, kurada isminin çıkması için dua ettiğini ifade etti. Ceylan, “TOKİ’ye müracaat etmişim. Ben 20 senedir kiradayım. 7 çocuğum var. İnşallah bana çıkmasını bekliyorum” şeklinde konuştu.