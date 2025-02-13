Siirt’te sahipsiz hayvanların korunması, bakımı ve rehabilitasyonu konularında yürütülecek çalışmaların ele alındığı İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya’nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, 7527 sayılı "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ve 5199 sayılı "Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği" kapsamında sahipsiz hayvanlarla ilgili yürütülecek çalışmalar, alınacak tedbirler ve öneriler değerlendirildi. "Sokaklarda başıboş dolaşan köpek istemiyoruz" diyen Vali Kızılkaya, sahipsiz hayvanların korunması ve rehabilitasyonu konusunda kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaparak, bu konuda hızlı ve etkili adımlar atılması gerektiğini belirtti. Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin kapasitesinin artırılması amacıyla çalışmaların devam ettiğini belirten Vali Kızılkaya, mevcut 19 dönümlük alan üzerine kurulu merkezin, ek 21 dönüm ile iki katına çıkarılacağını ifade etti. Bu sürecin en kısa sürede ihale aşamasına getirileceğini söyleyen Kızılkaya, bakım merkezinin yanında bir doğal yaşam alanı oluşturularak ilçelerden toplanan sahipsiz hayvanların burada kısırlaştırılacağını, sağlık ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti. Ayrıca, bu kapsamda köpek maması üretim makinelerinin temin edildiğini ve bakım evinde kullanılacağını ifade etti.