Siirt’in Pervari ilçesinde 10 Kasım 2012 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 17 asker ve tüm şehitler için mevlit okutuldu.

Siirt’in Pervari ilçesinde 10 Kasım 2012 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 17 asker ve tüm şehitler için mevlit okutuldu.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlen mevlit programında, Siirt İl Müftülüğünde görevli imam hatipler tarafından okunan mevlidin ardından İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu tarafından aziz şehitler için dua okundu.

Vali Hacıbektaşoğlu, şehit Kürşat Güneş’in ailesi ve şehit kızı İrem Güneş ile yakından ilgilenerek, kendileri ile bir süre sohbet etti.

Terörle azim ve kararlılıkla mücadele edildiğini kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, bölgede yapılan kararlı operasyonlar ile terör örgütünün bitme noktasına geldiğini belirterek, "10 Kasım 2012 tarihinde elim bir helikopter kazası sonucu şehit olan kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum” dedi.

Program, İl Jandarma Komutanlığı tarafından katılımcılara yemek ikram edilmesi ile sona erdi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı Dadaşlar Şehitliğinde düzenlenen mevlit programına, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Adalet Komisyon Başkanı Erhan Obut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, helikopter kazasında şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Güneş’in eşi Hatice Güneş ve ailesi ile askeri erkân katıldı.