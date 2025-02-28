Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asansörleri tekmeleyerek zarar veren kişinin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yapılan açıklamada, "Hastanemizin asansörlerine yönelik bu tür eylemler, hastalarımızın ve hasta yakınlarının mağduriyetine ve sağlık hizmetlerinin ciddi anlamda aksamasına neden olmaktadır. Hastanemizce yapılan inceleme sonucunda; asansörleri tekmeleyerek zarar veren şahıs hakkında kamu malına zarar verme suçundan adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.