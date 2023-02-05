Pervari ilçesinde etkili olan yoğun kar nedeniyle yolu kapanan Düğüncüler köyünde Halil (70) ve Sadettin Ertem’in (17) rahatsızlanması üzerine yakınları yetkililerden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu ulaşıma açarak 112 Acil Sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı. Köyde ilk müdahaleleri yapılan hastalar, ambulansla Pervari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede karla mücadele çalışmaları devam ediyor

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