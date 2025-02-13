Siirt’te halk sağlığını korumak ve tüketicilere güvenli gıda sunmak amacıyla denetimler devam ediyor.

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren marketler, fırınlar, restoranlar ve diğer gıda işletmelerinde kontroller gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde ürünlerin hijyen şartlarını, son kullanma tarihleri incelendi. Siirt’te gerçekleştirilen denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceği belirtilirken, halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak adına daha sıkı kontroller yapılacağı ifade edildi. Yetkililer, tüketicilerin satın aldıkları gıdalarda şüpheli bir durum fark etmeleri halinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Alo 174 Gıda Hattı’na ihbarda bulunmalarının önemini vurguladı.