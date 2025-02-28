Diyanet İşleri Başkanlığı, gençlik faaliyetlerinde kurumsal aidiyetin pekiştirilmesi, hizmet çeşitliliğinin sağlanması ve personelin görüşlerinin dinlenmesi amacıyla Siirt’te ’gençlik hizmetleri yerinde rehberlik programı’ düzenledi.

Programın konuşmacıları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Uzmanı Hacı Bayram Gür ve Ali Osman Altun yer aldı. Toplantıya Siirt İl Müftü Vekili Yahya Ertürk, Müftü Yardımcısı Ayser Şenyiğit il, ilçe koordinatörleri, ekipleri ve manevi danışmanlar da programda yer aldı. Toplantıda katılımcılar, yürütülen gençlik faaliyetlerine ilişkin sunumlar yaparak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Etkinliğin, gençlik hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi ve personelin deneyimlerinin paylaşılması açısından önemli bir fırsat sunduğu kaydedildi.