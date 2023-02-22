Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Siirt’e misafir gelen afetzedelerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve giderilmesi için Siirt İl Millî Eğitim Müdürlüğünce ‘Aileme hoş geldin’ projesi başlatıldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Siirt’e misafir gelen afetzedelerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve giderilmesi için Siirt İl Millî Eğitim Müdürlüğünce ‘Aileme hoş geldin’ projesi başlatıldı.

Proje çerçevesinde afet bölgesinden Siirt’e gelen bin 600 ailenin ihtiyaçlarının giderilmesi için Siirt Eğitim Ailesi bir seferberlik başlattı. Maddi ve manevi her alana hizmet eden projede emeğin ve sevginin birlikteliği ön plana çıktı. Sahada 250 den fazla gönüllü öğretmenin görev yaptığı projede Siirt’e misafir olan yaklaşık bin 600 aileye ve 310 öğrenciye destek sağlandığı belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Siirt’e gelerek buradaki yurt, pansiyon, otel ve kamuya ait misafirhanelere yerleşen, akrabalarında kalan ve ev tutarak yeniden bir düzen kurmaya çalışan afetzedelerin ihtiyaçları, Siirt Valiliği koordinasyonunda oluşturulan ekipler tarafından tek tek tespit edilerek, karşılanmaya devam ediliyor.

Depremzede olarak Siirt’e yerleşen 50 evi tespit ederek tüm evi döşediklerini dile getiren Siirt İl Millî Eğitim Müdürü Deniz Edip, "Okullarımız 6 ay boyunca ailelerimizin yanında olmaya devam edecekler. Ben bu süreçte gönüllü olarak çalışan idareci, öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ederim. Bir projeden öte ‘Aile olabilmeyi’ hissettirebilirsek ne mutlu bizlere" dedi.