Siirt’te 2 gün sürecek fıstık festivali, kortej yürüyüşü ile başladı.

Festivalin kortej yürüyüşü, Güres Caddesi’nde vali yardımcıları, kurum müdürleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Yürüyüş, Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önünde sona erdi. Vali Kemal Kızılkaya yürüyüş sonrası yaptığı açılış konuşmasında, Siirt fıstığı, balı ve diğer ürünleri tanıtmak için bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Programda konuşan Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan ise, farklı sebeplerden dolayı yıllardır yapılamayan fıstık festivalinin bundan sonra büyüyerek her yıl yapılacağını söyledi.

Program slayt gösterisi ile devam etti.