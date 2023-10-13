Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından "Küresel İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Fıstık Üretimi" konulu ulusal Siirt fıstığı çalıştayı düzenlendi.

Çalıştayda akademisyenler, araştırmacılar, kurum ve sanayi temsilcileri bir araya gelerek iklim değişikliği ve sürdürülebilir fıstık üretimi ile ilgili sorunları gündeme alarak, bugüne kadar yapılan çalışmaları ve deneyimlerinin mevcut durumu değerlendirildi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Nihat Şındak, "Siirt‘in kalkınma lokomotifi tarım, hayvancılık ve turizmdir. 2002 yılında 40 bin dekar olan Siirt fıstığı alanı, bugün itibariyle 353 bin dekarı aşmış durumdadır. 30 bin 611 bin ton civarında olan Siirt fıstığı verimini destekleyeceğimiz sulama projeleri ve modern yetiştirme teknikleri ile 50 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz. İlimizde bitkisel ve hayvancılık üretimini desteklemek amacıyla 2018-2023 yılları arasında bitkisel ve hayvansal üretim alanında 532 Milyon 648 bin TL tutarında destekleme ödemesi yapıldı" dedi.