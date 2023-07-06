Siirt kent merkezine 3 kilometre uzakta bulunan fıstık bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Kent merkezine 3 kilometre uzakta bulunan Deliklitaş bölgesinde fıstık bahçesinde yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, bir başka fıstık bahçesini sıçradı. Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü. Çıkan yangında 10 dönümlük fıstık bahçesi zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.