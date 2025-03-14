Siirt Gazi Anadolu Lisesi’nde, Filistin’de İsrail’in uyguladığı zulmü ele alan söyleşi ve sergi açılışı gerçekleştirildi.

İsrail’in Gazze’deki katliamlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen resim sergisinde, Filistin halkına yapılan zulmün anlatıldığı 22 resim yer aldı. Sergi açılışı ardından öğrencilere Gazze konulu sunum yapıldı. Etkinliğin amacının Gazze’de ortaya konulan soykırımı öğrencilere anlatmak olduğunu belirten Gazi Anadolu Lisesi Müdürü Refik Eroğlan, "Hedefimiz Filistin halkının haklı davasında yanında olmaktır. Öğrencilerimize Siyonist güçlerin yaptığı zulmü anlatmaktır. Gazze ve Filistin 600 yıllık Osmanlı toprağıdır. Onları yalnız bırakamayız" dedi.

Müdür yardımcısı Sabahattin Harman ise, "Bugün okulumuzda Filistin’le ilgili bir resim sergisi ve söyleşi yaptık. Buradaki amacımız Filistin’de yaşanan zulme dikkat çekmektir. Unutulmasını engellemek, gündemde kalmasını sağlamaktır. Küçük de olsa bu zulme biz de bir ses olalım dedik" diye konuştu.

Öğrenci Leyla Denizhan da, "Okulumuzda bir etkinlik düzenledik. Artık bu olayın bir ülke meselesinden çıkıp insanlık meselesi haline geldiğini görüyoruz. Buna azıcık da olsa bir duyarlılık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Umarım etkili olur" şeklinde konuştu.