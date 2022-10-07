Torbaya koyulan yılan, yerleşim yerinden uzak bir noktada doğaya bırakıldı.

Siirt kent merkezi Ulus Mahallesi’nde evine yılanın girdiğini gören ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Hemen harekete geçen itfaiye ekipleri, yılanın bulunduğu yeri belirlerdi. Uzun uğraşlar sonucu boyu yaklaşık 1 metre olan yılan saklandığı yerden çıkartıldı.

Siirt’te bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

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