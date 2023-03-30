Siirt merkeze bağlı Ormanardı köyünde 30 Mart 2018 tarihinde devam eden yol yapım şantiyesinin güvenliğini sağlarken, bölücü terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan 6 güvenlik korucusu, Ekmekçiler köyünde düzenlenen törende dualarla anıldı.

Tören, köy şehitliğinde düzenlendi. Buradaki törende Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. İl Müftü Yardımcısı Muhammed Özdemir tarafından şehitler için dua okundu. Törene katılan Siirt Vali Vekili Muhammed Sait Baytok ve protokol üyeleri şehitlerin kabrine karanfil bıraktı. Şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Vali Vekili Muhammed Sait Baytok, bölücü terör örgütünü lanetleyerek, hain örgütün hiçbir zaman milletin birlik ve beraberliğini bozamayacağını dile getirdi. Baytok, terörle mücadelenin azim, kararlılık ve inançla devam ettiğini sözlerine ekledi. PKK’lı teröristlerce şehit edilen Mehmet Eren’in oğlu İbrahim Eren, babasının acısını ilk günkü gibi yüreğinde yaşadığını söyledi.

PKK’nın hiçbir zaman emellerine ulaşamayacağını ifade eden Eren, “Bugün 30 Mart 2023, bundan 5 yıl önce 30 Mart 2018’de babam ve silah arkadaşları Ormanardı köyünde hainlerin kahpece saldırısı sonucunda şehit oldular. Buradan bütün terör örgütlerini lanetliyoruz. Acımız hala dünkü gibi taze” dedi. Ağabeyinin acısını ilk günkü gibi yüreğinde taşıdığını ifade eden Sabri Yüztaş ise, “5 yıl önce ağabeyim Abdullah Yüztaş Ormanardın’da diğer güvenlik korucu arkadaşlarıyla birlikte şehit oldular. 6 şehidimiz oldu orada. 1 tane uzman çavuşumuz dahil. Onların mekanları cennet olsun. Buradan terörü lanetliyoruz” diye konuştu.

Siirt İl Müftülüğünce görevlendirilen imamlar tarafından aziz şehitler için taziye evinde Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu. Dualar edildi.

Tören sonunda, Siirt Belediyesi tarafından törene katılan vatandaşlara sıcak iftarlık yemek ikram edildi.

Törene, Siirt Vali Vekili Muhammed Sait Baytok, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tuğrul Türk, Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekler Federasyonu Başkanı Baki Olgaç, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin başkanları, bazı kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve köylüler katıldı.

Olayın geçmişi

30 Mart 2018 tarihinde Siirt merkeze bağlı Ormanardı köyü bölgesinde devam eden yol yapım şantiyesinin güvenliğini sağlarken, bölücü terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından yapılan hain saldırıda 6 güvenlik korucusu ve 1 asker şehit olmuştu.