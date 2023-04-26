Siirt’te Jandarma Havacılık Başkanlığı emrinde görevli pilotlar, kendilerini ziyaret eden öğrencilere T129 Atak helikopteri ile gösteri uçuşu yaptı.

Siirt’te 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü çerçevesinde, Jandarma Havacılık Başkanlığı emrinde görevli pilotlar, 14 Eylül Anadolu Lisesinde öğrenim gören ve halk oyunları yarışmasında gençler kategorisinde il birinciliğini elde eden öğrenciler tarafından ziyaret edildi. Sürpriz ziyaretin ardından pilotlarca Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan S70 Sikorsky ve T129 Atak helikopterleri tanıtılarak, öğrencilerin merak ettikleri sorular cevaplandı.

İç güvenlik operasyonları, bölgede yürütülen terörle mücadele harekatları ve arama kurtarma faaliyetlerinde önemli bir rol üstlenen pilotların T129 Atak helikopteri ile yaptığı gösteri uçuşu öğrenciler tarafından büyük ilgi ve beğeniyle izlendi.