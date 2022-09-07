Şahıslar daha sonra İl Göç İdaresine teslim edildi.

Ekipler, vatandaşların manevi duygularını istismar eden 8 Suriye uyruklu şahsı Belediye Müdürlüğüne götürdü. Üst aramalarında çıkan 115 TL’ye el konuldu, "Kabahatler Kanunu" çerçevesinde yasal işlem yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cami, hastane, trafik ışıkları ve caddelerde çoğunluğu kadınlardan oluşan, küçük yaştaki çocukları ve bebekleri kullanarak dilencilik yapanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

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